В Беларуси в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.

С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in.

Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом.

Кроме того, отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы.

В Белтелекоме (крупнейший интернет-оператор) заявили, что наблюдается проблема с внешними каналами, большая нагрузка.

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О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства.

Для многих пользователей интернета отсутствует возможность зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, государственного агентства.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты 8 августа около 22.00 зафиксировал большую волну DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET.

Атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел (mvd.gov.by). Воздействие продолжилось и 9 августа.

Выборы президента в Беларуси проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко шестой раз баллотируется на этот пост.

По состоянию на 13.00 на выборах проголосовало более 50% избирателей. Это значит, что выборы признаны состоявшимися.