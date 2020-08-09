Выборы в Беларуси 2020: последние новости и все кандидаты

9 августа в Беларуси проходят выборы президента страны. Эта избирательная кампания уже названа одной из самых громких за последние годы, поскольку впервые голос оппозиции зазвучал так громко.

Факты ICTV рассказывают обо всех деталях избирательной гонки, провокациях России и многотысячных митингах инакомыслящих.

Кандидаты на пост президента

Кроме неизменного Александра Лукашенко в этом году в президенты баллотируются четыре кандидата: Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

65-летний Александр Лукашенко уже 26 лет возглавляет страну и это беспрецедентный рекорд среди всех европейских глав государств, кроме монархов.

38-летняя домохозяйка Светлана Тихановская — главный конкурент действующего президента.

Женщина решила выдвинуть свою кандидатуру, поскольку это не удалось сделать ее мужу блогеру Сергею Тихановскому — его арестовали в мае во время пикета.

— Сергей, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил. Я верю, что он не сломается, — прокомментировала свой поступок оппозиционер.

У нее нет политических амбиций и планов по управлению страной, она является лишь олицетворением изменений политической системы Беларуси.

В случае победы она:

вытащит из тюрьмы настоящих кандидатов;

проведет амнистию всех незаконно задержанных;

подаст в отставку, тогда власть перейдет в руки премьер-министра;

премьер в течение 70 дней должен объявить внеочередные выборы — по итогам которых выберут нового президента.

Среди других кандидатов есть 43-летняя Анна Канопацкая, которая когда-то управляла юридической фирмой, была членом Объединенной гражданской партии и даже депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

35-летний экономист Сергей Черечень работал консультантом по кризисному менеджменту на разных предприятиях. В течение последних двух лет занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью.

Цель — построить в Беларуси страну возможностей. В своей предвыборной программе Черечень предлагает отменить налог на безработицу, выступает за введение моратория на смертную казнь и возвращение исторического флага и герба.

И последний кандидат 41-летний лидер гражданской кампании Говори правду Андрей Дмитриев. На прошлых выборах был руководителем штабов Владимира Некляева и Татьяны Короткевич.

Это оппозиционный кандидат, который хочет рассказать всем о беззаконии и добиться освобождения политзаключенных.

Прогноз политолога Фесенко

Директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко отметил, что результаты выборов будут названы в пользу Александра Лукашенко, однако истинных результатов подсчета мы не узнаем.

— Лукашенко и его люди контролируют избирательные участки, поэтому результаты выборов будут объявлены в пользу Лукашенко, но такими ли они будут на самом деле, мы не узнаем. Учитывая нынешние настроения в белорусском обществе, есть высокая вероятность возникновения политического кризиса после выборов, — отметил политолог.

Фесенко добавляет, что оппозиционные митинги из-за несправедливых результатов выборов были всегда, но они быстро теряли свою силу и ресурсы, однако в этом году будет совсем другая ситуация.

— Сейчас у белорусов нет такого страха перед силовыми структурами, как это было раньше. Если на митинг выйдут десятки тысяч людей, то неизвестно как будут действовать правоохранительные органы. Поэтому Беларусь может столкнуться с такой проблемой, которую Украина переживала во время Оранжевой революции, — подчеркнул Владимир Фесенко.

Однако специалист не берется прогнозировать, чем может закончиться такой политический кризис и как на него отреагирует власть.

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Преследования и заключения

Перед регистрацией кандидатов в Беларуси состоялся целый ряд событий, которые мир считает политическим давлением действующего президента на своих оппонентов.

Речь идет о массовых арестах и заключениях — 11 июня, по инициативе Лукашенко, Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против Виктора Бабарико. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

Видеоблогера Сергея Тихановского задержали еще 6 мая, когда он ехал на встречу с избирателями. Причина ареста — участие в несанкционированном массовом мероприятии. Недавно срок содержания под стражей продлили до 29 сентября.

Еще один кандидат Валерий Цепкало даже уехал из Беларуси в Россию вместе с детьми, заявив, что его хотели задержать, а жену — лишить родительских прав.

Сейчас он находится в Киеве с так называемым антилукашенковским турне.

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Оппозиционные митинги и задержания

19 июня во многих белорусских городах — Минске, Гомеле, Могилеве организовали Акции солидарности, на которых произошли столкновения с ОМОНом.

Всего за время президентской кампании в Беларуси были задержаны около 400 человек.

А 30 июня в Минске прошел крупнейший за последние 10 лет оппозиционный митинг с участием 63 тыс. протестующих.

Реакция Лукашенко на митинги

Президент Беларуси подчеркнул что “не допустит Майдана”, как это произошло в Украине.

— Мы не должны допустить, чтобы разного рода стаи и банды уголовников слонялись по стране со засученными рукавами: люди, не дай Бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. И я этого не позволю. Я уже военным говорил: сам буду против них бороться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну, — сказал Лукашенко.

Задержание боевиков ЧВК Вагнера

29 июля под Минском правоохранители задержали 33 бойцов российской частной военной компании Вагнера.

Лукашенко заявил, что прибытие вагнеровцов в Беларусь — это проделки России, желающей дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

А во время своего послания народу он сказал, что силовики пресекли попытку “организовать бойню в центре Минска”.

Возможен ли Майдан в Беларуси

Факты ICTV вместе с политологами рассматривали возможность организации Майдана в Беларуси после выборов, об этом подробнее можно прочитать в нашем материале.