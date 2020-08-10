PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Барельеф Трампа на горе Рашмор: президент США выступил с заявлением

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он хотел бы видеть свое изображение на горе Рашмор в горном массиве Блэк-Хилс (Южная Дакота, США), где высечены портреты четырех самых известных лидеров США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

По его словам, это ложная информация.

— Мы никогда не предлагали подобных вещей, хотя, глядя на результаты, которых мы достигли за первые три с половиной года, это может быть хорошей идеей, — написал Дональд Трамп.

Читайте: Выборы в США — Трамп считает, что РФ не заинтересована в его переизбрании

В то же время Трамп считает, что за время своего президентства он достиг большего, чем его предшественники.

Выборы президента США

В США продолжается борьба за президентское кресло. В предвыборной гонке участвует действующий президент Дональд Трамп.

От демократов кандидат и главный оппонентом Трампа — Джо Байден.

Из-за пандемии коронавируса выборы в США могли перенести, с такой инициативой выступил действующий президент, но позже он отказался от этой идеи.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка