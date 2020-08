Барельеф Трампа на горе Рашмор: президент США выступил с заявлением

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он хотел бы видеть свое изображение на горе Рашмор в горном массиве Блэк-Хилс (Южная Дакота, США), где высечены портреты четырех самых известных лидеров США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

По его словам, это ложная информация.

В то же время Трамп считает, что за время своего президентства он достиг большего, чем его предшественники.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020