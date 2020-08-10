Предварительные результаты выборов президента в Беларуси свидетельствуют о победе Александра Лукашенко, однако народ считает подсчет сфальсифицированным.

Из-за общественного недовольства в стране начались массовые протесты, силовики задействовали оружие и слезоточивый газ — Лукашенко в течение ночи не сделал ни одного заявления.

На утро 10 августа он наконец высказался о выборах и оппозиционных демонстрациях.

О выборах:

— Меня умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче ночью.

Лукашенко уверен, что окончательные результаты выборов могут быть и значительно большими, чем предыдущие результаты.

Также он заявил, что власти зафиксировали звонки из Великобритании, Польши и Чехии. По его убеждению, это была “попытка управления оппозицией из-за рубежа”.

О митингах:

— Нам пытаются эту заварушку подбросить. Я предупреждал: Майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось. Поэтому надо успокоиться.

Он призвал родителей следить за детьми, чтобы те не приобщались к митингам и не жаловались потом на ранения. А Чехию он подозревает в руководстве протестами.

— Лукашенко, во главе государства, добровольно с 80% голосов должен передать им (оппозиции — ред.) власть. Это из-за рубежа идут такие команды, — сказал он.

Об Украине:

Лукашенко считает, что из Украины могли приехать люди на протесты, потому что там “хватает этих майданутых”. Кроме того, по оценкам Лукашенко, в акциях протеста в Минске пытались участвовать россияне и поляки.

— Если бы они пришли во Дворец Независимости — там уже другой расклад: там Служба безопасности работает, антитеррор. Мало бы не показалось. Поэтому надо поблагодарить ОМОНовцев, что они их уберегли от критического шага, — сказал президент.

Он добавил, что ночью поручил направить военных в штаб Светланы Тихановской чтобы “там не убили кого-то, потому что нужна была сакральная жертва».

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Источник: Белта