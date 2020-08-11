Во время протестов в Минске погиб человек – МВД Беларуси
В Минске (Беларусь)на улице Притыцкого во время протестов около 23.00 погиб человек.
Об этом заявила пресс-служба МВД Беларуси.
— В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, — заявили в пресс-службе МВД.
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Также там добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси взорвались после объявления результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.
Протестующие вышли на улицы ряда крупных городов Беларуси. В Минске и Бресте правоохранители использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.
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