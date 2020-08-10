Протесты в Беларуси приобретают все большую жестокости — силовики разгоняют митингующих водометами и травматическим оружием.

Также в сторону митингующих летят светошумовые гранаты. В ответ люди бросают камни.

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Видеотрансляция из центра Минска показывает массовые драки между обеими сторонами. В Центр продолжает взиматься техника.

Также стает больше протестующих.

В белорусских городах Жодино и Лида правоохранители опустили щиты.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми протестами и драками с силовиками.

Столкновение также состоялись в областных центрах страны — Пинске, Гродно и Могилеве.

Результат экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко. Второй идет представитель оппозиции Светлана Тихановская.

Источник: Белсат news