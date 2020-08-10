PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Беларуси: в центр Минска стягиваются митингующие

Протесты в Беларуси приобретают все большую жестокости — силовики разгоняют митингующих водометами и травматическим оружием.

Также в сторону митингующих летят светошумовые гранаты. В ответ люди бросают камни.

Читайте: Есть первые пострадавшие в столкновениях в Минске

Видеотрансляция из центра Минска показывает массовые драки между обеими сторонами. В Центр продолжает взиматься техника.

Также стает больше протестующих.

В белорусских городах Жодино и Лида правоохранители опустили щиты.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми протестами и драками с силовиками.

Столкновение также состоялись в областных центрах страны — Пинске, Гродно и Могилеве.

Результат экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко. Второй идет представитель оппозиции Светлана Тихановская.

Источник: Белсат news

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка