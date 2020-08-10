Протесты в Беларуси приобретают все большую жестокости — силовики разгоняют митингующих водометами и травматическим оружием.
Также в сторону митингующих летят светошумовые гранаты. В ответ люди бросают камни.
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Видеотрансляция из центра Минска показывает массовые драки между обеими сторонами. В Центр продолжает взиматься техника.
Также стает больше протестующих.
В белорусских городах Жодино и Лида правоохранители опустили щиты.
Протесты в Беларуси
Выборы президента Беларуси закончились массовыми протестами и драками с силовиками.
Столкновение также состоялись в областных центрах страны — Пинске, Гродно и Могилеве.
Результат экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко. Второй идет представитель оппозиции Светлана Тихановская.
Источник: Белсат news