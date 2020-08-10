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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание

Силовые структуры Беларуси объявили о созыве экстренного заседания из-за протестов в Беларуси. Их фиксируют по всей стране.

Официальные сайты белорусских ведомств пока не работают, в стране вообще начались проблемы с интернетом и связью.

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В то же время в МВД заявляют, что информацию, которую распространяют через соцсети, является не правдивой.

— Многое из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности — заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

У милиции есть информация об одном милиционере, который получил ранение на улице Мишарова в Минске.

В милиции не подтверждают об использовании водометов и светозвуковых гранат. У них нет сведений о пострадавших.

В то же время, в интернете есть полно видео и свидетельств очевидцев об использовании таких средств.

Протесты в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси возникли после окончания президентских выборов в стране. По предварительным данным, в них победил действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной более 25 лет.

Протесты в соседней стране продолжаются с начала весны, когда ЦИК Беларуси отказался регистрировать оппозиционных кандидатов.

Источник: МВД Беларуси

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