В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов в стране.
В центре Минска закрыли все магазины и станции метро, однако автомобили и пешеходы могут передвигаться свободно.
Также в центре города много сотрудников правоохранительных органов.
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Кроме того, следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.
Протесты в Беларуси
На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол.
Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.
Присутствие милиции в Минске была интенсивной течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.
10 августа протесты в Беларуси возобновились. Еще днем к центру города начала съезжаться военная техника.
Фото: Sputnik Беларусь