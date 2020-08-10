В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов в стране.

В центре Минска закрыли все магазины и станции метро, однако автомобили и пешеходы могут передвигаться свободно.

Также в центре города много сотрудников правоохранительных органов.

Читайте: Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

Кроме того, следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Присутствие милиции в Минске была интенсивной течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.

10 августа протесты в Беларуси возобновились. Еще днем к центру города начала съезжаться военная техника.

Фото: Sputnik Беларусь