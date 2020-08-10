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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: в Бресте слышны взрывы и стрельба

В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. Активисты вышли на улицы столицы страны Минска и других крупных городов.
В Бресте в районе центра слышна стрельба периодически, а иногда взрывы.

Сообщается, что правоохранители применили против протестующих резиновые пули. Также примерно раз в 10 минут взрываются светошумовые гранаты.

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Пока о пострадавших не сообщается.

Протесты в Беларуси

В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. На акции вышли люди, которые не поддерживают победу Александра Лукашенко на президентских выборах.

В центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов задействовали войска специального назначения.

Онлайн-трансляцию протестов в Беларуси — смотрите на Фактах ICTV.

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