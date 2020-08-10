В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. Активисты вышли на улицы столицы страны Минска и других крупных городов.
В Бресте в районе центра слышна стрельба периодически, а иногда взрывы.
Сообщается, что правоохранители применили против протестующих резиновые пули. Также примерно раз в 10 минут взрываются светошумовые гранаты.
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Пока о пострадавших не сообщается.
Протесты в Беларуси
В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. На акции вышли люди, которые не поддерживают победу Александра Лукашенко на президентских выборах.
В центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов задействовали войска специального назначения.
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