Соединенные штаты возобновят выдачу студенческих виз украинцам с 12 августа.
Об этом сообщил Посольство США в Украине.
— Начиная с 12-го августа мы восстанавливаем в ограниченном объеме выдачу определенных неиммиграционных виз, — говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, собеседования будут проводиться по визам типов F, M, J.
Визы по типам:
- F — Студенческие визы (академическое обучение).
- J — Визы для участников программ обмена.
- M — Студенческие визы (профессиональное обучение).
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Записаться на собеседование можно здесь.
Сколько стоит виза
Сбор за рассмотрение заявлений на получение визы составляет $160.
Сюда относятся туристические, студенческие визы, визы для деловых поездок и для участников программ обмена. Сбор для большинства виз, выдаваемых на основе петиций (например, рабочих виз и виз для религиозных работников), составляет $190.
Источник: Посольство США в Украине