Соединенные штаты возобновят выдачу студенческих виз украинцам с 12 августа.

Об этом сообщил Посольство США в Украине.

— Начиная с 12-го августа мы восстанавливаем в ограниченном объеме выдачу определенных неиммиграционных виз, — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, собеседования будут проводиться по визам типов F, M, J.

Визы по типам:

F — Студенческие визы (академическое обучение).

J — Визы для участников программ обмена.

M — Студенческие визы (профессиональное обучение).

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Записаться на собеседование можно здесь.

Сколько стоит виза

Сбор за рассмотрение заявлений на получение визы составляет $160.

Сюда относятся туристические, студенческие визы, визы для деловых поездок и для участников программ обмена. Сбор для большинства виз, выдаваемых на основе петиций (например, рабочих виз и виз для религиозных работников), составляет $190.

Источник: Посольство США в Украине