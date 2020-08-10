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Факты / Мир

США возобновили выдачу студенческих виз для украинцев

Соединенные штаты возобновят выдачу студенческих виз украинцам с 12 августа.

Об этом сообщил Посольство США в Украине.

— Начиная с 12-го августа мы восстанавливаем в ограниченном объеме выдачу определенных неиммиграционных виз, — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, собеседования будут проводиться по визам типов F, M, J.

Визы по типам:

  • F — Студенческие визы (академическое обучение).
  • J — Визы для участников программ обмена.
  • M — Студенческие визы (профессиональное обучение).

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Записаться на собеседование можно здесь.

Сколько стоит виза

Сбор за рассмотрение заявлений на получение визы составляет $160.

Сюда относятся туристические, студенческие визы, визы для деловых поездок и для участников программ обмена. Сбор для большинства виз, выдаваемых на основе петиций (например, рабочих виз и виз для религиозных работников), составляет $190.

Источник: Посольство США в Украине

Фото: Dreamstime

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