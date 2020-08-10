Протесты в Беларуси – готовится новая волна митингов в Минске

В столице Беларуси Минске в понедельник, 10 августа, готовится новая волна протестов.

Один из крупных оппозиционных каналов опубликовал призыв к активистам собираться на митинг в 19.00.

В Минске днем заметили в разных точках города автозаки, водометы и автобусы с людьми. Они двигались в сторону центра.

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Кроме того, в Минске второй день не работает мобильный интернет. Даже устройства подключенные к кабельному интернету не открывают некоторые сайты. Не работают в полном режиме некоторые приложения и мессенджеры.















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Протесты в Беларуси

Люди вышли на улицы нескольких крупных городов Беларуси после того, как государственный экзит-полл показал убедительную победу нынешнего президента Александра Лукашенко.

Тысячи возмущенных сторонников оппозиции вышли высказать недоверие результатам голосования, которое состоялось 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером полиция установила блокпосты по периметру города для проверки разрешений на жительство, очевидно, опасаясь приезда протестующих из других городов.