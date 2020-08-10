В Минске на улице Веры Хорунжой слышны выстрелы и взрывы гранат.

Улица расположена в нескольких километрах от центра города, где продолжаются протесты, докладывает Telegram канал Nexta.

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— Мощные взрывы возле перекрестка, куда оттеснили протестующих, поднимается облако дыма, — пишут журналисты.

От огня силовиков пострадали три человека. Их забрала скорая помощь. По данным СМИ, ОМОН ведет огонь из ружей с резиновыми пулями.

Одна из светошумовых гранат попала в грудь жителю Минска Роману Зайцеву. Его в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Протесты в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси возникли после объявления об окончании президентских выборов в стране.

Столкновения между протестующими и милицией произошли в Минске и областных центрах страны — Пинске, Гродно и Могилеве.

Источник: Nexta