Видео с протестов в Минске: как выглядят остатки барикад

В столице Беларуси Минске в ночь на 10 августа во время стычек с ОМОНом протестующие начали строить баррикады из мусорных баков.

Вскоре силовики начали штурм, при котором использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Около 1.00 большинство людей начало расходиться с центральных улиц.

В соцсетях опубликовали видео со вчерашних протестов в центре Минска, на котором видно остатки баррикад.

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Из-за чего начались протесты

Люди вышли на улицы нескольких крупных городов Беларуси после того, как государственный экзит-полл показал убедительную победу нынешнего президента Александра Лукашенко.

Тысячи возмущенных сторонников оппозиции вышли высказать недоверие результатам голосования, которое состоялось 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером полиция установила блокпосты по периметру города для проверки разрешений на жительство, очевидно, опасаясь приезда протестующих из других городов.

Фото: скриншот