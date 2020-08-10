Видео с протестов в Минске: как выглядят остатки барикад

В столице Беларуси Минске в ночь на 10 августа во время стычек с ОМОНом протестующие начали строить баррикады из мусорных баков.
Вскоре силовики начали штурм, при котором использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.
Около 1.00 большинство людей начало расходиться с центральных улиц.
В соцсетях опубликовали видео со вчерашних протестов в центре Минска, на котором видно остатки баррикад.
Читайте: Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия
Из-за чего начались протесты
Люди вышли на улицы нескольких крупных городов Беларуси после того, как государственный экзит-полл показал убедительную победу нынешнего президента Александра Лукашенко.
Тысячи возмущенных сторонников оппозиции вышли высказать недоверие результатам голосования, которое состоялось 9 августа.
Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером полиция установила блокпосты по периметру города для проверки разрешений на жительство, очевидно, опасаясь приезда протестующих из других городов.
Фото: скриншот