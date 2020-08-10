Выборы в Беларуси: реакция иностранных СМИ

Выборы в Беларуси и дальнейшие протесты попали на первые полосы зарубежной прессы. Журналисты пишут, что победа Александра Лукашенко была предсказуема. В то же время дальнейшие протесты белорусов вызвали недоумение.

Александр Лукашенко столкнулся с непонятной для него ситуацией — он был уверен, что белорусы его любят. Но объявлены результаты экзит-пола вызвали протесты в столице и областных центрах.

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Французскую газету Le Monde поразили выступления белорусов 9 августа.

— Это день, когда белорусские власти задрожала перед людьми, настроенными защитить свое право на голос, — пишут журналисты.

Выборы напоминали фарс, но иначе вряд ли могло и быть, пишет издание.

Британская Guardian отмечает, что столкновения с правоохранителями, которые произошли в воскресенье вечером, — не самые большие в истории страны.

Действующий президент Александр Лукашенко ожидал антиправительственные протесты. Последний год он тренировал тысячи правоохранителей и закупал бронетехнику.

Решение о разгоне протестов вызвало вопрос о лояльности войск и о том, могут ли у Лукашенко подвести нервы.

Военные грузовики с полицейскими прятались на боковых улочках, заблокированных для автомобильного движения. Военные патрулировали трассы, ведущие в столицу.

— Даже ворота многих жилых комплексов, которые выходили на главную улицу Минска, заблокировали, — пишет газета Telegraph.

Избрание Александра Лукашенко президентом Белоруси вызывает вопрос еще с 1995 года, когда он победил на них. С тех пор их не признавали свободными и честными, пишет американская газета Washington Post.

Признаками фальсификаций является высокая явка во время досрочного голосования.

Чтобы запугать протестующих, полицейские яростно били дубинками в свои щиты. Но безуспешно. Граждане по всей стране собираются рисковать своей жизнью во имя свободы и демократии, пишет Bild.

Реакция на выборы в Беларуси

Европейские лидеры осудили выборы в Беларуси призвали президента Александра Лукашенко прекратить преследование участников оппозиционных лидеров. С таким заявлением выступили президенты Польши и Литвы — Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

В то же время Лукашенко уже поздравили с победой лидеры Китая, России, Узбекистана, Туркменистана и еще нескольких среднеазиатских стран.

Источник: Telegraph, Washington Post