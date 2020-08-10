Выборы в Беларуси: реакция иностранных СМИ

Выборы в Беларуси и дальнейшие протесты попали на первые полосы зарубежной прессы. Журналисты пишут, что победа Александра Лукашенко была предсказуема. В то же время дальнейшие протесты белорусов вызвали недоумение.
Александр Лукашенко столкнулся с непонятной для него ситуацией — он был уверен, что белорусы его любят. Но объявлены результаты экзит-пола вызвали протесты в столице и областных центрах.
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Французскую газету Le Monde поразили выступления белорусов 9 августа.
— Это день, когда белорусские власти задрожала перед людьми, настроенными защитить свое право на голос, — пишут журналисты.
Выборы напоминали фарс, но иначе вряд ли могло и быть, пишет издание.
Британская Guardian отмечает, что столкновения с правоохранителями, которые произошли в воскресенье вечером, — не самые большие в истории страны.
Действующий президент Александр Лукашенко ожидал антиправительственные протесты. Последний год он тренировал тысячи правоохранителей и закупал бронетехнику.
Решение о разгоне протестов вызвало вопрос о лояльности войск и о том, могут ли у Лукашенко подвести нервы.
Военные грузовики с полицейскими прятались на боковых улочках, заблокированных для автомобильного движения. Военные патрулировали трассы, ведущие в столицу.
— Даже ворота многих жилых комплексов, которые выходили на главную улицу Минска, заблокировали, — пишет газета Telegraph.
Избрание Александра Лукашенко президентом Белоруси вызывает вопрос еще с 1995 года, когда он победил на них. С тех пор их не признавали свободными и честными, пишет американская газета Washington Post.
Признаками фальсификаций является высокая явка во время досрочного голосования.
Чтобы запугать протестующих, полицейские яростно били дубинками в свои щиты. Но безуспешно. Граждане по всей стране собираются рисковать своей жизнью во имя свободы и демократии, пишет Bild.
Реакция на выборы в Беларуси
Европейские лидеры осудили выборы в Беларуси призвали президента Александра Лукашенко прекратить преследование участников оппозиционных лидеров. С таким заявлением выступили президенты Польши и Литвы — Анджей Дуда и Гитанас Науседа.
В то же время Лукашенко уже поздравили с победой лидеры Китая, России, Узбекистана, Туркменистана и еще нескольких среднеазиатских стран.
Источник: Telegraph, Washington Post