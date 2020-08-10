Выборы и протесты в Беларуси: Польша призвала ЕС ко внеочередному саммиту

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС собраться на внеочередной саммит по событиям в Беларуси.

Об этом говорится в обращении премьер-министра к президентам Европейского совета и Еврокомиссии.

— Польша отвечает за своих ближайших соседей, — говорится в пресс-релизе.

Варшава призвала ЕС “солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе”.

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Выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа, на которых, по данным белорусской ЦИК, победил нынешний президент Александр Лукашенко.

Предварительно, он получил 80,2% голосов, тогда как его основная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.

Белорусы не приняли результаты выборов и массово вышли на улицы многих городов своей страны.

ОМОН начал разгонять протестующих, используя резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

Правозащитники заявили о задержании и травмировании десятков участников акций.

МВД Беларуси также заявило о пострадавших со стороны правоохранителей.

Источник: Dorzeczy