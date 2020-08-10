Выборы и протесты в Беларуси: Польша призвала ЕС ко внеочередному саммиту

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС собраться на внеочередной саммит по событиям в Беларуси.
Об этом говорится в обращении премьер-министра к президентам Европейского совета и Еврокомиссии.
— Польша отвечает за своих ближайших соседей, — говорится в пресс-релизе.
Варшава призвала ЕС “солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе”.
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Выборы в Беларуси
Выборы в Беларуси состоялись 9 августа, на которых, по данным белорусской ЦИК, победил нынешний президент Александр Лукашенко.
Предварительно, он получил 80,2% голосов, тогда как его основная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.
Белорусы не приняли результаты выборов и массово вышли на улицы многих городов своей страны.
ОМОН начал разгонять протестующих, используя резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.
Правозащитники заявили о задержании и травмировании десятков участников акций.
МВД Беларуси также заявило о пострадавших со стороны правоохранителей.
Источник: Dorzeczy