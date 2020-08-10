Протесты в Минске: Евгений Заичкин не погиб

Участник протестов в Беларуси Евгений Заичкин выжил после драки с милиционерами вечером 9 августа. Ранее белорусские журналисты заявили, что мужчина скончался от полученных травм.

Бойцы внутренних войск отнесли Заичкин в реанимобиль, где его спасли медики, пишет Белсат ТВ.

По их данным, Заичкин получил травму головы и ушибы.

В комментарии журналистам, мужчина рассказал, что его побили пять милиционеров.

— Подъехал автобус, выскочили шестеро и начали задерживать всех, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, встал на колени и поднял руки. И я вижу взмах, ударили дубинкой, первый удар по лицу — сразу хлынула кровь, затем били по телу, — отметил Заичкин.

Когда ему стало плохо, его вывели из автозака. После этого избитого парня забрала скорая.

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Заичкин родом из Минска, но живет в польском Гданьске. На родину приехал на время выборов.

Протесты в Беларуси

Выборы в Беларуси 2020 прошли 9 августа. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, по данным ЦИК. Его главная конкурентка Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов.

Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов. Вечером 9 августа в белорусских городах прошли митинги недовольных, которые переросли в крупные столкновения между ними и милиционерами.

Источник: Белсат ТВ

Фото: Белсат ТВ