Протесты в Минске: Евгений Заичкин не погиб

Участник протестов в Беларуси Евгений Заичкин выжил после драки с милиционерами вечером 9 августа. Ранее белорусские журналисты заявили, что мужчина скончался от полученных травм.
Бойцы внутренних войск отнесли Заичкин в реанимобиль, где его спасли медики, пишет Белсат ТВ.
По их данным, Заичкин получил травму головы и ушибы.
В комментарии журналистам, мужчина рассказал, что его побили пять милиционеров.
— Подъехал автобус, выскочили шестеро и начали задерживать всех, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, встал на колени и поднял руки. И я вижу взмах, ударили дубинкой, первый удар по лицу — сразу хлынула кровь, затем били по телу, — отметил Заичкин.
Когда ему стало плохо, его вывели из автозака. После этого избитого парня забрала скорая.
Читайте: Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости
Заичкин родом из Минска, но живет в польском Гданьске. На родину приехал на время выборов.
Протесты в Беларуси
Выборы в Беларуси 2020 прошли 9 августа. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, по данным ЦИК. Его главная конкурентка Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов.
Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов. Вечером 9 августа в белорусских городах прошли митинги недовольных, которые переросли в крупные столкновения между ними и милиционерами.
Источник: Белсат ТВ
Фото: Белсат ТВ