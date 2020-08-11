Тихановская записала второе видеообращение — текст и видео

Представитель оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская второй раз за день, 11 августа, обратилась к белорусам через видео.

На кадрах видно, что текст обращения она читает с листа, не отводя глаз.

Интересно, что новое обращение начали распространять новостные Telegram-каналы Беларуси, а на канале, где опубликовали первое видеообращение Тихановской, ролик почему-то отсутствует.

Светлана Тихановская поблагодарила избирателей за поддержку и официально призвала белорусов не участвовать в протестах.

Немало сторонников заметили удивительное сходство комнаты, где было снято видео, с кабинетом председателя ЦИК Беларуси.

По неофициальной информации, после выборов Светлану удерживали в здании ЦИК несколько часов.











Голос дрожал, читала с листа: Тихановская призвала белорусов не выходить на протесты / 3 фотографии

Полный текст обращения Светланы Тихановской

Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства.

Народ Беларуси сделал свой выбор.

С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия.

Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности.

Берегите себя и своих близких.

Исчезновение Тихановской

Ночью с 10 на 11 августа представитель оппозиции Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву, куда ранее также перебрался ее муж Сергей с детьми.

Министр иностранных дел страны Линас Линкявичус в своем Twitter заверил, что в Литве жизни Светланы ничего не угрожает.