Жена задержанного в Беларуси оппозиционера Валерия Цепкало записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской.

Вероника Цепкало заявила, что признает единственным легитимным президентом Беларуси Тихановскую.

Также она понимает ее решение покинуть страну и почему она находиться в Литве.

— Лукашенко нагло врет, что протестами в Беларуси руководят из-за рубежа или что интернет, мобильная связь у нас отключают из-за границы. Нас обманывали в течение 26 лет и в настоящее время обман продолжается, — заявила она.

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Цепкало призвала силовиков перейти на сторону народа.

— Лукашенко показал свои синие пальцы, вцепившиеся в трон и уже запачканные кровью белорусского народа, — говорит Цепкало.

Мир должен признать Тихановскую законно избранным президентом и остановить кровопролитие в Беларуси.

— Помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного президента, помогите освободить политзаключенных, помогите провести свободные и демократические выборы, — заявила она.

Тихановская выехала в Литву

Светлана Тихановская выехала в Литву 10 августа. Призвала белорусов беречь себя и не выходить на протесты в Беларуси.

Штаб оппозиции призвал власти страны к диалогу о мирной передаче власти.

Действующий президент Александр Лукашенко на заявления оппозиции не реагирует.

Источник: Еврорадио