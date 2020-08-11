На протестах в Беларуси среди правоохранителей появились так называемые титушки из числа гражданского населения.

Сотрудники одного из изданий просмотрели видео избиения молодого человека силовиками и заметили подозрительных людей спортивного телосложения.

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— В левой части кадра, с дубинкой в ​​руках бежит неизвестный в майке, спортивных штанах и белых кроссовках. Это уже открытое использование бандитов? — говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси начались через победу Александра Лукашенко на очередных выборах президента. Он шестой раз занял пост главы государства с победой в 80,08% голосов.

Вторую ночь подряд протестующие выражают свое несогласие с фальсификацией выборов, а власти разрешили ОМОН стрелять в митингующих. Вследствие разгона людей на протесте один человек погиб, десятки травмированы, часть посадили.

Независимые наблюдатели сообщают, что оппонент действующего президента Беларуси Светлана Тихановська победила на 85 избирательных участках.

Теперь участники протестов требуют от проведения честных выборов и освобождения политических заключенных.

9 августа акции против власти переросли в массовые задержания силовиками митингующих, против которых применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

10 августа протесты в Беларуси обострились. В результате применения оружия и силы правоохранительными органами один человек погиб.

Источник: NEXTA Live