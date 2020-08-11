Протесты в Беларуси: ОМОН приезжает под видом скорой

В ходе протестов в Беларуси ОМОН приезжал под видом скорой помощи, после чего жестоко избивал людей.

Об этом сообщает белорусское издание NEXTA Live.

В Бресте, к примеру, под номером 103 со вчерашнего вечера вообще не принимали вызовы от граждан, только от милиции.

Когда приезжала скорая и к ней выносили на руках тяжело раненых, из нее выскакивали силовики и нападали на людей, которые выносили пострадавших. Жестко избивали, а некоторых задерживали.

Спасать пострадавших медики тоже могли только с разрешения сотрудников ОМОНа.

В то же время в Минске некоторые машины скорой каратели захватывали силой и потом ездили по городу и задерживали протестующих.

Что происходит в Беларуси

Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская — 10,09%.

Белорусы вышли на протесты. Один человек погиб, десятки травмированы — других временно арестовали.

11 августа утром Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.

Все, о протестах после выборов, смотрите в наше трансляции.

Источник: NEXTA Live.