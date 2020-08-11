В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов в стране.

В центре Минска закрыли все магазины и станции метро, однако автомобили и пешеходы могут передвигаться свободно.

Также в центре города много сотрудников правоохранительных органов.

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Тем временем на проспекте Дзержинского в районе Михалково автомобилисты активно блокируют дорогу. Похожая ситуация наблюдается на улице Пушкинской.

А в МВД Беларуси сообщили, что на улице Притицкого во время протестов около 23.00 погиб человек.

Вроде бы, во время противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвался в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, сейчас следственный комитет Белоруси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.

10 августа протесты в Беларуси возобновились. Еще днем к центру города начала съезжаться военная техника.

Фото: Sputnik Беларусь