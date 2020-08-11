Штаб оппозиции, во главе с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, призвал власти страны к диалогу о мирной передаче власти.
Заявление опубликовали в Telegram-канале Пул Первой. Это официальный канал связи штаба объединенной оппозиции Беларуси.
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— Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей.
Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан, — говорится в заявлении штаба.
Тихановская уехала из Беларуси
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву, где находятся ее дети.
Тихановская записала видеообращение, где призвала прекратить силовые действия против митингующих.
Судя по содержанию видео, вероятно, Тихановская прекращает борьбу за власть в Беларуси.
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Источник: Пул Первой