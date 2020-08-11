Штаб оппозиции, во главе с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, призвал власти страны к диалогу о мирной передаче власти.

Заявление опубликовали в Telegram-канале Пул Первой. Это официальный канал связи штаба объединенной оппозиции Беларуси.

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— Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей.

Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан, — говорится в заявлении штаба.