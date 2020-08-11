Трамп настроен пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить на саммит G7 главу РФ Владимира Путина.

Трамп предложил провести встречу лидеров в ноябре 2020 года, уточнил он на брифинге в Белом доме.

— Мы уже пригласили ряд людей. Я бы пригласил его (Владимира Путина, — Ред.). Я считаю, что это важно, — добавил Дональд Трамп.

Читайте: Барельеф Трампа на горе Рашмор: президент США выступил с заявлением

По его словам, на встречу были приглашены представители и других стран, которые не являются членами G7.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/q1rxBdvHGv — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

В то же время пресс-конференцию Дональда Трампа пришлось прекратить из-за стрельбы возле Белого дома.

На перекрестке 17-ой улицы и Пенсильвания-авеню мужчина открыл огонь, пострадали два человека. Его удалось задержать, после чего президент США вернулся к журналистам.

Выборы в США

Президент США Дональд Трамп считает, что он последний человек, кого РФ хочет видеть в президентском кресле, ведь, по его словам, он действовал жестко по отношению к Владимиру Путину и Кремлю.

Однако исследования показывают, что РФ пытается очернить его оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.

В то же время Иран и Китай, действительно, не заинтересованы в переизбрании Трампа.