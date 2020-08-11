Через 15 лет в Арктике может полностью исчезнуть лед. Катастрофические изменения спровоцирует глобальное потепление.

Такой прогноз предоставили британские ученые, а результаты своего исследования опубликовали в журнале Nature Climate Change.

— Арктика очень меняется под влиянием глобального потепления. Перспектива того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить людей задуматься о проблеме глобального потепления, — говорится в статье.

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Сейчас в Арктике из-за солнца уже возникли огромные озера на поверхности льда. В дальнейшем таяние льда продолжится.

Таяние ледников — какие регионы затопит

Масштабное таяние ледников в Арктике, Антарктиде и Гренландии спровоцирует повышение уровня океана, из-за чего часть суши окажется под водой.

Ученые дают различные прогнозы, какие части суши затопит. Это зависит от того, какие ледники растают.

Например, судьба Лондона зависит от изменения площади ледников в северо-западных районах Гренландии, а Нью-Йорка — от ледников в северной и восточной частях.

Грозит затопление и Украине. От воды могут пострадать южные регионы страны.

Источник: Science Daily