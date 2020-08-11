Ефремова госпитализировали из заседания суда без сознания

Михаила Ефремова врачи скорой помощи госпитализировали без сознания из залы суда.
Из здания Пресненского суда в Москве артиста выносили несколько приставов.
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— Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его, — сказала одна из врачей.
Судебные приставы закрыли суд на вход и оттеснили толпу от прохода для госпитализации актера.
В пресс-службе суда подтвердили, что Ефремов был госпитализирован.
По предварительной информации, у актера подозрение на инсульт. Его адвокат уточнил, что Михаил Ефремов госпитализирован в бессознательном состоянии.
По данным российских СМИ, он находится в реанимации.
ДТП с участием Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехал автомобиль российского актера.
Известно, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, однако он не признает свою вину по предъявленному обвинению. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Источник: ТАСС, Mash, РИА Новости