Ефремова госпитализировали из заседания суда без сознания

Михаила Ефремова врачи скорой помощи госпитализировали без сознания из залы суда.

Из здания Пресненского суда в Москве артиста выносили несколько приставов.

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— Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его, — сказала одна из врачей.

Судебные приставы закрыли суд на вход и оттеснили толпу от прохода для госпитализации актера.

В пресс-службе суда подтвердили, что Ефремов был госпитализирован.

По предварительной информации, у актера подозрение на инсульт. Его адвокат уточнил, что Михаил Ефремов госпитализирован в бессознательном состоянии.

По данным российских СМИ, он находится в реанимации.

ДТП с участием Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехал автомобиль российского актера.

Известно, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, однако он не признает свою вину по предъявленному обвинению. Актеру грозит до 12 лет заключения.

Источник: ТАСС, Mash, РИА Новости