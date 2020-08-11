Европейский союз может отправить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после обсуждения ситуации в Беларуси с головой Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров относительно ситуации в Беларуси.

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— Литва готова быть посредником в этом процессе — к этому нас обязывает наша историческая близость и соседство, — заявил он.

Ситуация в Беларуси

Третий день продолжаются протесты в Беларуси. Больше всего протестующих выходит в столице Минске и областных центрах.

в ответ города заполонили автозаки и водометы. Задержаны около 2 тыс. Человек, раненых около тысячи. Погиб один человек.

Лидеры оппозиции выехали из страны.