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Факты / Мир

ЕС может направить представителя на переговоры с Лукашенко

Европейский союз может отправить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после обсуждения ситуации в Беларуси с головой Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров относительно ситуации в Беларуси.

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— Литва готова быть посредником в этом процессе — к этому нас обязывает наша историческая близость и соседство, — заявил он.

Ситуация в Беларуси

Третий день продолжаются протесты в Беларуси. Больше всего протестующих выходит в столице Минске и областных центрах.

в ответ города заполонили автозаки и водометы. Задержаны около 2 тыс. Человек, раненых около тысячи. Погиб один человек.

Лидеры оппозиции выехали из страны.

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