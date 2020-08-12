Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

Сенатор США Камала Харрис стала кандидатом в вице-президенты в команде кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.
Харрис утвердят на съезде демократов в конце августа.
Байден выполнил обещание — остановил выбор на кандидате женского пола.
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Камали Харрис — 55 лет, ее отец родом из Ямайки, а мать — из Индии. Представляет в Сенате штат Калифорния.
Кандидатура Харрис в вице-президенты, по мнению американских экспертов, — логическая и не рисковая. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой части партии.
Байден бороться с расизмом
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.
Он также обвинил Трампа в разжигании расизма и неспособности защитить людей от коронавируса.