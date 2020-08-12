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Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

Сенатор США Камала Харрис стала кандидатом в вице-президенты в команде кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Харрис утвердят на съезде демократов в конце августа.

Байден выполнил обещание — остановил выбор на кандидате женского пола.

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Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

фото: демократична партія США

Камали Харрис — 55 лет, ее отец родом из Ямайки, а мать — из Индии. Представляет в Сенате штат Калифорния.

Кандидатура Харрис в вице-президенты, по мнению американских экспертов, — логическая и не рисковая. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой части партии.

Байден бороться с расизмом

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.

Он также обвинил Трампа в разжигании расизма и неспособности защитить людей от коронавируса.

Источник: ВВС

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