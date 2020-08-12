Выборы в США 2020: Байден представил кандидатуру вице-президента

Кандидат в президенты США Джо Байден представил сенатора Камалу Харрис как потенциального вице-президента и поблагодарил ее за партнерство.

Харрис шесть лет работала на должности генерального прокурора.

— Для меня честь сообщить, что я выбрал Камилу Харрис — бесстрашного бойца и одну из лучших государственных служащих страны в качестве своего партнера, — отметил Байден.

Харрис поблагодарила Байдена за его выбор и заявила, что готова сделать все возможное, чтобы сделать его президентом США.

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Взамен Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором Байдена, потому что у Харрис якобы слабая поддержка среди демократов.

— Я был удивлен, что он выбрал ее. Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи про сонного Джо. И я думал, что он ее не выберет, — сказал действующий президент.

Выборы в США 2020

В США в самом разгаре предвыборная гонка. В ней участвует действующий президент США Дональд Трамп. Его главным оппонентом является демократ Джо Байден.

Ситуацию с выборами усложняет пандемия коронавируса, из-за чего Трамп предложил перенести выборы.

Позже он публично отказался от этой идеи.

Источник: The White House, Joe Biden