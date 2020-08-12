Люди, которые пришли под следственный изолятор в Минске, слышали крики задержанных людей.
Утверждают, что их там бьют. Визг слышать, если обойти здание СИЗО.
У изолятора находится около сотни людей, которые кричат ”держитесь” и хлопают в ладоши. Часть из присутствующих плачет.
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Жители Минска, собравшиеся у изолятора, слышат, как внутри кричат люди, которых избивают.
Видео: «Медиазона» https://t.co/xnB1ezzLhi pic.twitter.com/xCtD4iyvLv
— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020
По данным МВД Беларуси, за минувшие сутки в стране задержали около тысячи человек, которые нарушали общественный порядок.
В Бресте стреляли в митингующих
Во время протестов в белорусском Бресте 11 августа стреляли на поражение в митингующих. Эту информацию распространила милиция Беларуси. Заявили, что их сотрудника атаковали люди с арматурой.
Врачи обнаружили у раненого открытую проникающую рану и огнестрельное ранение черепа.
Сейчас весь демократический мир смотрит на протесты в Беларуси. Против местных властей могут ввести санкции.
Источник: Медизона