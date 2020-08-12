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Факты / Мир

Слышат крики задержанных и плачут: под СИЗО в Минске собрались люди

Люди, которые пришли под следственный изолятор в Минске, слышали крики задержанных людей.

Утверждают, что их там бьют. Визг слышать, если обойти здание СИЗО.

У изолятора находится около сотни людей, которые кричат ​​”держитесь” и хлопают в ладоши. Часть из присутствующих плачет.

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По данным МВД Беларуси, за минувшие сутки в стране задержали около тысячи человек, которые нарушали общественный порядок.

В Бресте стреляли в митингующих

Во время протестов в белорусском Бресте 11 августа стреляли на поражение в митингующих. Эту информацию распространила милиция Беларуси. Заявили, что их сотрудника атаковали люди с арматурой.

Врачи обнаружили у раненого открытую проникающую рану и огнестрельное ранение черепа.

Сейчас весь демократический мир смотрит на протесты в Беларуси. Против местных властей могут ввести санкции.

Источник: Медизона

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