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Факты / Мир

Милиция в Минске разбивает окна случайных автомобилистов

В Минске сотрудники ГАИ начали блокировать дороги. Также милиционеры атакуют автомобили, которые едут в центр города.

Видео, как трое силовиков разбивают окна в авто, попал в Telegram-канала Nexta.

На нем видно, как правоохранители бьют стекла в автомобиле и блокируют движение по улице.

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Оппозиционные силы утверждают, что милиция начала сама блокировать движение по центру города. Работники ГАИ перекрывают основные перекрестки.

В то же время участники протестов добираются до места сбора пешком и небольшими группами. Так есть шанс не попасть под арест.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси активизировались с 19.00 вечера по всей стране. Третий день митингующие требуют не признавать победу действующего президента Александра Лукашенко на очередных выборах.

Днем 12 августа во многих городах белорусы устроили живые цепи Солидарности с цветами. Акции провели в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков к митингующим.

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