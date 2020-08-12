В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов в стране.

Один из крупных оппозиционных каналов опубликовал призыв к активистам собираться на митинг в 19.00.

На данные момент поезда метро не останавливаются на семи станциях в центре: Октябрьская, Площадь Ленина, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодежная и Пушкинская.

В центр Минска отправили водометы и автозаки. Однако, куда именно направляется техника, неизвестно.

Кроме того, в Минске третий день не работает мобильный интернет, есть проблемы с различными приложениями. Даже устройства, работающие на кабельном интернете, не открывают некоторые сайты.

Читайте: Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

А в МВД Беларуси сообщили, что на улице Притицкого во время протестов около 23.00 погиб человек.

Вроде бы, во время противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвался в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, сейчас следственный комитет Белоруси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол, а затем и Центральная избирательная комиссия.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.

10 августа протесты в Беларуси возобновились. Еще днем к центру города начала съезжаться военная техника.

Фото: Sputnik Беларусь