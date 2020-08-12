В Минске задержали украинцев из благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкий и Евгения Васильева.

Их задержала милиция после того как они отсняли задержания мужчины, который просто переходит дорогу в Минске.

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⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Реуцкий и Васильев сняли на видео, как белорусская милиция задержала прохожего.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не прекращаются третий день. Весь день в городах женщины собираются на живые цепи единства в знак протеста. Акции прошли в Минске, Гродно и Бресте.

За время противостояния, силовики задержали около 6 тыс. человек, 250 пострадали. Погиб один митингующий.