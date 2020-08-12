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Факты / Мир

В Беларуси милиция скрутила украинцев: их задержание попало на видео

В Минске задержали украинцев из благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкий и Евгения Васильева.

Их задержала милиция после того как они отсняли задержания мужчины, который просто переходит дорогу в Минске.

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Реуцкий и Васильев сняли на видео, как белорусская милиция задержала прохожего.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не прекращаются третий день. Весь день в городах женщины собираются на живые цепи единства в знак протеста. Акции прошли в Минске, Гродно и Бресте.

За время противостояния, силовики задержали около 6 тыс. человек, 250 пострадали. Погиб один митингующий.

Источник: Громадське

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