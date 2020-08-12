Согласно статистике коронавируса в мире по состоянию на 12 августа, 20 209 647 человек инфицировались.

Из-за осложнений от Covid-19 в мире умерли 739 960 пациентов. В свою очередь, выздоровели 12 460 381 человек.

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Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что за минувшие сутки, число новых случаев заражения коронавирусом составило 52 160.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США – 5 141 013;

Бразилия – 3 057 470;

Индия – 2 268 675;

Россия – 895 691;

Южная Африка – 566 109.

Лидеры по количеству летальных исходов:

США – 164 536;

Бразилия – 101 752;

Мексика – 53 929;

Великобритания – 46 611;

Индия – 45 257.

Карантин в мире

Facebook удалил более 7 млн сообщений, которые, по мнению соцсети, содержат опасную информацию о коронавирусе.

Нидерланды хотят ввести принудительный карантин для всех, кто имел контакт с зараженными коронавирусом. На прошлой неделе в Голландии число вновь инфицированных увеличилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей.

Коронавирус в мире

Согласно со статистикой коронавируса, по состоянию на 11 августа в мире зафиксировано 20 009 331 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 200 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19 умерло 734 тыс. пациентов в сутки более 2 тыс. больных.