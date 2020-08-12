Согласно статистике коронавируса в мире по состоянию на 12 августа, 20 209 647 человек инфицировались.
Из-за осложнений от Covid-19 в мире умерли 739 960 пациентов. В свою очередь, выздоровели 12 460 381 человек.
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Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что за минувшие сутки, число новых случаев заражения коронавирусом составило 52 160.
Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США – 5 141 013;
- Бразилия – 3 057 470;
- Индия – 2 268 675;
- Россия – 895 691;
- Южная Африка – 566 109.
Лидеры по количеству летальных исходов:
- США – 164 536;
- Бразилия – 101 752;
- Мексика – 53 929;
- Великобритания – 46 611;
- Индия – 45 257.
Карантин в мире
Facebook удалил более 7 млн сообщений, которые, по мнению соцсети, содержат опасную информацию о коронавирусе.
Нидерланды хотят ввести принудительный карантин для всех, кто имел контакт с зараженными коронавирусом. На прошлой неделе в Голландии число вновь инфицированных увеличилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей.
Коронавирус в мире
Согласно со статистикой коронавируса, по состоянию на 11 августа в мире зафиксировано 20 009 331 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 200 тыс. человек.
От осложнений, вызванных Covid-19 умерло 734 тыс. пациентов в сутки более 2 тыс. больных.