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Факты / Мир

В Бразилии более 50 тыс. больных за сутки: коронавирус в мире 12 августа

Согласно статистике коронавируса в мире по состоянию на 12 августа, 20 209 647 человек инфицировались.

Из-за осложнений от Covid-19 в мире умерли 739 960 пациентов. В свою очередь, выздоровели 12 460 381 человек.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что за минувшие сутки, число новых случаев заражения коронавирусом составило 52 160.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

  • США – 5 141 013;
  • Бразилия – 3 057 470;
  • Индия – 2 268 675;
  • Россия – 895 691;
  • Южная Африка – 566 109.

Лидеры по количеству летальных исходов:

  • США – 164 536;
  • Бразилия – 101 752;
  • Мексика – 53 929;
  • Великобритания – 46 611;
  • Индия – 45 257.

Карантин в мире

Facebook удалил более 7 млн сообщений, которые, по мнению соцсети, содержат опасную информацию о коронавирусе.

Нидерланды хотят ввести принудительный карантин для всех, кто имел контакт с зараженными коронавирусом. На прошлой неделе в Голландии число вновь инфицированных увеличилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей.

Коронавирус в мире

Согласно со статистикой коронавируса, по состоянию на 11 августа в мире зафиксировано 20 009 331 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 200 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19 умерло 734 тыс. пациентов в сутки более 2 тыс. больных.

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