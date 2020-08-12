В Ливане рекордный рост случаев Covid-19 — причина

В Ливане за минувшие сутки выявлено 309 новых случаев коронавируса.
Это рекордный прирост новых случаев в день. Семь человек умерло, сообщило Министерство здравоохранения страны.
За время пандемии в Ливане зарегистрировано 7,1 тыс. случаев коронавируса, 87 из них закончились летальным исходом.
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Многие больницы в Бейруте переполнены после взрывов на прошлой неделе, что затрудняет лечение больных.
Взрыв в порту Бейрута
4 августа прогремел взрыв в порту Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество домов, выбиты стекла и двери.
Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Источник: Аljazeera