Авария поезда в Шотландии: первые фото и видео

В шотландском графстве Абердиншир утром 12 августа произошла железнодорожная авария.

Отмечается, что пассажирский поезд сошел с рельсов из-за плохих погодных условий.

Этим утром местные жители сообщали о наводнении недалеко от железной дороги.

Известно, что на место аварии прибыло более 30 карет скорой помощи, медицинский вертолет и несколько десятков спасателей.

Количество пострадавших устанавливается.

На железнодорожную аварию в Шотландии отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020