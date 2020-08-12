Авария поезда в Шотландии: первые фото и видео

В шотландском графстве Абердиншир утром 12 августа произошла железнодорожная авария.

Отмечается, что пассажирский поезд сошел с рельсов из-за плохих погодных условий.

Этим утром местные жители сообщали о наводнении недалеко от железной дороги.

Известно, что на место аварии прибыло более 30 карет скорой помощи, медицинский вертолет и несколько десятков спасателей.

Количество пострадавших устанавливается.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

На железнодорожную аварию в Шотландии отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020

— С большим сожалением узнал об инциденте в Абердиншире, мои соболезнования всем пострадавшим. Спасибо спасателям, которые сейчас работают на месте происшествия.

Железнодорожная авария в США

29 июля произошла масштабная железнодорожная авария в штате Аризона, в результате чего было частично разрушен мост.

После падения грузовой поезд загорелся а некоторые вагоны оказались прямо на проезжей части дороги.

Для ликвидации последствий была объявлена вторая степень пожарной опасности.