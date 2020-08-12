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Факты / Происшествия

В Шотландии поезд сошел с рельсов — первые фото и видео

В шотландском графстве Абердиншир утром 12 августа произошла железнодорожная авария.

Отмечается, что пассажирский поезд сошел с рельсов из-за плохих погодных условий.

Этим утром местные жители сообщали о наводнении недалеко от железной дороги.

Авария поезда в Шотландии: первые фото и видео

Известно, что на место аварии прибыло более 30 карет скорой помощи, медицинский вертолет и несколько десятков спасателей.

Количество пострадавших устанавливается.

На железнодорожную аварию в Шотландии отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— С большим сожалением узнал об инциденте в Абердиншире, мои соболезнования всем пострадавшим. Спасибо спасателям, которые сейчас работают на месте происшествия.

Железнодорожная авария в США

29 июля произошла масштабная железнодорожная авария в штате Аризона, в результате чего было частично разрушен мост.

После падения грузовой поезд загорелся а некоторые вагоны оказались прямо на проезжей части дороги.

Для ликвидации последствий была объявлена вторая степень пожарной опасности.

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