Авария поезда в Шотландии: первые фото и видео

В шотландском графстве Абердиншир утром 12 августа произошла железнодорожная авария.
Отмечается, что пассажирский поезд сошел с рельсов из-за плохих погодных условий.
Этим утром местные жители сообщали о наводнении недалеко от железной дороги.
Известно, что на место аварии прибыло более 30 карет скорой помощи, медицинский вертолет и несколько десятков спасателей.
Количество пострадавших устанавливается.
Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI
— Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020
На железнодорожную аварию в Шотландии отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020
— С большим сожалением узнал об инциденте в Абердиншире, мои соболезнования всем пострадавшим. Спасибо спасателям, которые сейчас работают на месте происшествия.
Железнодорожная авария в США
29 июля произошла масштабная железнодорожная авария в штате Аризона, в результате чего было частично разрушен мост.
После падения грузовой поезд загорелся а некоторые вагоны оказались прямо на проезжей части дороги.
Для ликвидации последствий была объявлена вторая степень пожарной опасности.