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Факты / Мир

Выборы в США: Канье Уэста могут посадить на три года за подделку подписей

Известному рэперу Канье Весту может грозить до трех лет тюрьмы за подделку подписей за выдвижение на выборы президента США 2020.

Журналисты провели расследование, в результате чего выяснилось, что Вест может быть причастен к фальсификациям в штабе.

Выборы в США: Канье Уэста могут посадить на три года за подделку подписей

Однако пока никаких официальных обвинений в мошенничестве против Канье Уэста или его кампании не предъявляли.

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Эксперты объясняют, что подделка подписей за кандидатуру Канье Уэста может быть связана с владельцем компании Let The Voters Decide Марком Джейкоби, который сотрудничает с репером.

В 2008 году его уже арестовывали за фальсификацию во время избирательной кампании в Калифорнии: позже Джейкоби полностью признал свою вину.

Сам Канье Уэст пока никак не комментировал обвинения в подделке подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента Штатов.

Фото: kanyewestt_official

Источник: Vanity Fair

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