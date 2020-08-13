На протесты в Беларуси до сих пор продолжают выходить люди. В частности, в Минске водители устроили автопротесты.

Цель такой акции заключается в том, чтобы поток авто снизил скорость до 20-30 км/ч. Но силовики пытаются подавить любые подобные инициативы.

В частности, на одном из видео видно, как полиция прижала автомобиль к обочине и начала бить по нему дубинками. Водитель в этот момент находился в салоне.

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Однако его силой вытащили, начали бить дубинками, забрали и увезли в участок. Между тем за руль автомобиля пострадавшего водителя сел милицейский, после чего колонна скрылась с места происшествия.

На акции протеста в Минске второй день подряд выходят и женщины, которые выстраиваются в живые цепи в знак солидарности.

С цветами в руках они стоят у метро на Каменной горе, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра Жовтень.

Факты ICTV также следят, как проходят протесты в Беларуси онлайн. Все главные новости о Беларуси можно посмотреть в нашей текстовой трансляции.