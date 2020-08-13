Протесты в Беларуси: кто возглавляет оппозицию в стране и где они сейчас

В Беларуси после фальсификации результатов выборов оппозиционный голос народа зазвучал очень громко. Люди уже пятый день протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов.

Кто возглавляет оппозицию в Беларуси, где они находятся и как реагируют на массовые протесты, читайте далее в материале.

Из-за чего начались протесты в Беларуси

По данным ЦИК, Александр Лукашенко на выборах президента получил 80,08% поддержки избирателей, а Тихановская — 10,09%. Другие кандидаты — менее 2%.

Такие результаты возмутили общественность, которая считает подсчет голосов нечестным и требует назвать истинные данные.

В день выборов, 9 августа, белорусы массово вышли на протест, но Лукашенко решил задействовать против них силовиков.

Уже пятый день в Беларуси продолжаются митинги, ОМОН задерживает людей, бьет безоружных мужчин и женщин, крушит автомобили демонстрантов и стреляет из травматического, а иногда табельного оружия.



























Киев, Литва, СИЗО: где сейчас лидеры оппозиции Беларуси и почему они выехали из страны / 7 фотографий

Лидеры оппозиции, которых не допустили к выборам

Валерий Цепкало — дипломат, инициатор и основатель Белорусского парка высоких технологий. Не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты, поскольку ЦИК сказала, что из 160 тыс. подписей достоверными являются только 80 тыс. (Регистрация кандидата предусматривает собрание не менее 100 тыс. подписей, — Ред.).

Поэтому Цепкало подал жалобу в Верховный суд Беларуси, однако ее отклонили. После этого он уехал в Москву вместе с детьми, оставив в стране жену.

Причиной отъезда стали опасения относительно возможного задержания белорусскими правоохранителями, которые намеревались лишить его родительских прав.

Он не против сотрудничать с РФ в рамках политической деятельности, однако отмечает важность независимости страны, а не поглощении Россией.

— Если Россия захочет аннексировать Беларусь, она и так это сделает. У нее достаточно и финансовых, и военных, и политических возможностей, чтобы завоевать Беларусь, если мы говорим категориями ХХ века. Здесь у нас никаких иллюзий нет, — считает белорусский политик.

По его словам, задача Беларуси — выстраивать дружеские отношения по всему периметру своих границ.

2 августа Цепкало прилетел в Украину и заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси.

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Виктор Бабарико был председателем Белгазпромбанка, что в свою очередь является дочерней фирмой российского Газпромбанка. В мае 2020 года он ушел с должности, когда объявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.

Уже 22 июня Виктор Бабарико и его сына задержало КГБ по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Причем в следственном комитете заявили, что “за деятельностью Бабарико стояло непосредственно руководство Газпрома”.

Из-за возбуждения уголовного дела, ЦИК отказала Бабарико в регистрации. Сейчас он находится в СИЗО. В своих интервью неоднократно отмечал, что Беларусь не должна быть в зависимости от России — это отдельное, полноценное государство.

Сергей Тихановский — блогер популярного YouTube-кала Страна для жизни. В своем блоге он рассказывал об экономических и социальных проблемах, и активно критиковал власть Беларуси. Был задержан 23 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы.

Причина ареста — участие в несанкционированном массовом мероприятии. Недавно срок содержания под стражей продлили до 29 сентября.

Зарегистрироваться кандидатом не смог, поскольку в то время находился в СИЗО.

Лидеры оппозиции, которых допустили к выборам

Светлана Тихановская — жена предпринимателя и оппозиционного блогера Тихановського. Женщина решила выдвинуть свою кандидатуру, поскольку это не удалось сделать ее мужу.

У нее нет политических амбиций и планов по управлению страной, она является лишь олицетворением изменений политической системы Беларуси.

Ее главными обещаниями было возвращение к Конституции 1994 года, освобождение политзаключенных, амнистия незаконно осужденных и проведения новых выборов со всеми зарегистрированными оппозиционными кандидатами.

На вопрос чей Крым, Тихановская долго не могла сформулировать конкретный ответ, сначала она сказала, что против войны и переживает за Украину, а дальше уточнила свою позицию:

— Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически — российский. И не мучайте меня больше.

Похожую риторику выразили и другие представители белорусской оппозиции, в частности Валерий Цепкало, который сейчас находится в Киеве.

Об отношениях с Россией говорит однозначно — Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством.

— Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять. Мы и так дружим, у нас множество связей — дружеских, родственных. Конечно, отношения должны быть хорошими, надо продолжать развивать экономические связи. Но все это должно быть на равных, в интересах обеих стран., — отметила оппонентка Лукашенко.

В предвыборной гонке Тихановская объединилась со штабами кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым не разрешили участвовать в выборах.

Фотография Тихановськой с женой Цепкало Вероникой и координатором штаба Бабарико Марией Колесниковой стала символом предвыборной борьбы против президента Александра Лукашенко.

Других трех зарегистрированных кандидатов оппозиция считает “техническими” — Анну Канопацьку, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня.

Где сейчас Тихановская

Главная оппонентка Лукашенко вместе с двумя детьми находится в Литве, там ей предоставили убежище от политических репрессий действующего президента Беларуси. В сети появилось два видео с обращением Светланы к народу.

В первом — она сообщила, что выехала из страны (видео было опубликовано на канале ее мужа), а во втором ролике она, сидя на диване, читала с листочка написаное кем-то обращение с просьбой прекратить протест (это видео опубликовали госмедиа).

Оппозиция считает, что Светлану заставили это сказать взамен на освобождение руководителя ее штаба.

Реакция Лукашенко

Александр Лукашенко продолжает делать вид, что все в порядке, а протесты временные. Виновниками протестов называет Чехию, Польшу и Великобританию, а демонстрантов — “овцами”.

— Нам пытаются эту заварушку подбросить. Я предупреждал: Майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось. Поэтому надо успокоиться.

А уже через несколько дней на совещании чиновников Беларуси заявил, что основой протестов являются люди с уголовным прошлым и безработные, поэтому им надо найти работу.

В момент, когда мир не признает результатов выборов и пытается ввести санкции против Лукашенко, он продолжает работать в обычном режиме будто ничего не происходит.

Между тем в Минск стягивают все больше бойцов ОМОН.

Четвертая ночь протестов

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента. Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

Задержаний в эту ночь было значительно меньше, люди локально у домов выражали свое возмущение фальсификацией выборов.

Несколько телеведущих объявили об увольнении из государственных каналов. ОМОН продолжает вылавливать и жестоко бить людей.

Фото: Валерий Цепкало, TUT.by