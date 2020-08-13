Московская полиция растоптала мемориал у посольства Беларуси

Накануне вечером 12 августа в Москве около 400 человек собрались на акцию поддержки демонстрантов в Беларуси.

Это уже третья подряд акция — люди выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами, однако полиция оттеснила мирных россиян, задержав не менее десяти человек.

Позже люди вернулись в посольство и построили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью Жыве Беларусь. Полицейские также вернулись, но с другой целью — сокрушить этот мемориал.

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Фальсификация выборов

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента. Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

Задержаний в эту ночь было значительно меньше, люди локально у домов выражали свое возмущение фальсификацией выборов.

Несколько телеведущих объявили об увольнении из государственных каналов. ОМОН продолжает вылавливать и жестоко бить людей.

Источник: Meduza

Фото: Meduza