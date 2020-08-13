Протесты в Беларуси, как прошла 4 ночь митинга

Вечером четвертого дня белорусы запланировали заблокировать движение машин на дорогах, о чем упоминалось в оппозиционных Telegram-каналам.

Блокирование дорог не произошло, но из-за протестов машины двигались крайне медленно, поэтому образоваться пробки.

Задержаний в эту ночь было значительно меньше, люди локально у домов выражали свое возмущение фальсификацией выборов.

Несколько телеведущих объявили об увольнении из государственных каналов. ОМОН продолжает вылавливать и жестоко бить людей.























Избиение людей и блокировка дороги: четвертая ночь протестов в Беларуси / 6 фотографий

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Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку:

— Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью, — отметила белорусская писательница украинского происхождения.

Фальсификация выборов

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента. Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: TUT.BY