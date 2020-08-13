Государственный секретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Республике Беларусь.

Об этом американский политик заявил на пресс-конференции по выводам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

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По его словам, из-за протестов в Беларуси выборы должны снова состояться, но при участии международных экспертов и наблюдателей.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. По подсчетам он набрал 80,08% голосов.

Сейчас уже четвертый день продолжают активные митинги против действующей власти, которая пытается разогнать людей с помощью силы и оружия.

13 августа на забастовку начали выходить рабочие предприятий, в частности работники завода БелАЗ устроили масштабную акцию протеста. А вчера граждане Беларуси устроили на улицах живые цепи единства в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков к митингующим.

Главное требование митингующих — проведение честных выборов в стране.