Протести у Білорусі: ООН стурбовані жорстокістю влади

В ООН возмущены насилием полиции в отношении мирных демонстрантов и журналистов во время протестов в Беларуси.

Эксперты организации заявили, что фактическое количество жертв может быть больше, чем есть в официальных заявлениях власти.

— Силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими, не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний, — говорится в заявлении.

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По данным милиции, было задержано не менее 6 700 человек.

— Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что многие задержанные, как было сообщено, во время задержания подвергались избиениям или другим видам жестокого обращения, — говорится в заявлении.

Эксперты ООН резко раскритиковали Беларусь за насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также крупномасштабные задержания после неоднозначных президентских выборов и призвали оказать давление на Беларусь, чтобы прекратить нападения на своих собственных граждан pic.twitter.com/5nRknzH3iL — ООН (@UnitedNationsRU) August 13, 2020

Протесты в Беларуси

Пятый день протесты в Беларуси нарастают. В то же время уменьшилась интенсивность драк между милицией и митингующими. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Митинги активизировались 9 августа, когда закончились президентские выборы. Первые два дня в стране продолжались массовые драки и преследования людей на улицах. Силовики крайнее жестоко разгоняли акции протеста.

13 августа Александр Лукашенко заявил, что правоохранители должны разобраться со всеми случаями насилия на улицах.