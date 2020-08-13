В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после президентских выборов в стране. По предварительным результатам, победу на них одержал Александр Лукашенко.

Протестующие считают, что голосование сфальсифицировали.

Сегодня на забастовку начали выходить рабочие предприятий, в частности работники завода БелАЗ устроили масштабную акцию протеста.

В ночь на 13 августа белорусы хотели перекрыть движение машин на дорогах, призывы опубликовали в различных Telegram-каналах.

Однако блокирование дорог так не произошло, но пробки образовались, ведь из-за протестов движение транспорта замедлилось.

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12 августа люди устроили на улицах живые цепи единства в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков к митингующим.

13 августа цепи возобновились — в Минске женщины вышли на улицы с белыми цветами в руках.

Кроме того, в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и с различными приложениями. Даже устройства, работающие на кабельном интернете, не открывают некоторые сайты.

Сейчас следственный комитет Белоруси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол, а затем и Центральная избирательная комиссия.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.

10 августа протесты в Беларуси возобновились, однако с каждым днем они становятся менее массовыми.

Фото: Sputnik Беларусь