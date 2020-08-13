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Факты / Мир

Статистика постоянно растет: сколько людей в мире подхватили коронавирус 13 августа

По состоянию на 13 августа в мире зафиксировано 20 806 939 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 600 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 747 тыс. пациентов, однако вылечились от болезни более 13 млн человек.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

  • США – 5 360 303;
  • Бразилия – 3 057 470;
  • Индия – 3 170 474;
  • Россия – 902 701;
  • Южная Африка – 568 919.

Лидеры по количеству летальных исходов:

  • США – 169 131;
  • Бразилия – 104 263;
  • Мексика – 54 666;
  • Индия – 47 138;
  • Великобритания – 41 329;

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место — между Китаем и Швецией.

Карантин в мире

Украина вернула Австрию в зеленую зону. Это означает, что въезд для граждан Австрии доступен без тестов и самоизоляции.

Однако должна быть страховка, которая покрывает Covid-19, переведена на украинский язык.

Коронавирус в мире

К сравнению, по состоянию на 12 августа коронавирус в мире обнаружили в 20 009 331 пациента.

От осложнений, вызванных Covid-19 в мире умерли 739 960 пациентов, зато выздоровели 12 460 381 человек.

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