По состоянию на 13 августа в мире зафиксировано 20 806 939 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 600 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 747 тыс. пациентов, однако вылечились от болезни более 13 млн человек.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США – 5 360 303;

Бразилия – 3 057 470;

Индия – 3 170 474;

Россия – 902 701;

Южная Африка – 568 919.

Лидеры по количеству летальных исходов:

США – 169 131;

Бразилия – 104 263;

Мексика – 54 666;

Индия – 47 138;

Великобритания – 41 329;

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По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место — между Китаем и Швецией.

Карантин в мире

Украина вернула Австрию в зеленую зону. Это означает, что въезд для граждан Австрии доступен без тестов и самоизоляции.

Однако должна быть страховка, которая покрывает Covid-19, переведена на украинский язык.

Коронавирус в мире

К сравнению, по состоянию на 12 августа коронавирус в мире обнаружили в 20 009 331 пациента.

От осложнений, вызванных Covid-19 в мире умерли 739 960 пациентов, зато выздоровели 12 460 381 человек.