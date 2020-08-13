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Факты / Мир

В КНДР под угрозой затопления главный ядерный объект страны

Ядерный научно-исследовательский центр Йонбена, который расположен в КНДР находится под угрозой затопления.

Объект по производству ядерного оружия не могут спасти даже насосные станции. Снимки с коммерческого спутника показали сильное наводнение вдоль реки Курьонг.

По данным со спутника, в течение 6-11 августа ядерный центр оказался под влиянием экстремальных погодных условий, охвативших весь Корейский полуостров.

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Ядерный центр вмещает реактор, а также заводы по переработке топлива и обогащению урана. Он является головной мощностью страны в реализации программы ядерного вооружения.

— Наводнение демонстрирует, насколько уязвимы системы охлаждения ядерного реактора перед экстремальными погодными условиями, а в этом случае — перед потенциальным повреждением насосов и систем питания или перед засорением трубопроводных систем, набирающих воду из реки, — пишет 38 North.

Между тем, в июне этого года президент США Дональд Трамп продлил санкции для Северной Кореи еще на год из-за больших рисков распространения ядерных материалов на Корейском полуострове.

В целом санкции против Северной Кореи действуют с 2008 года.

Источник: 38 North

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