Жительница китайской провинции Хубэй заболела коронавирусом полгода назад и успешно выздоровела. Однако недавно она снова сдала тест и он оказался положительным.

Впервые коронавирус у 68-летней пенсионерки из города Цзинчжоу обнаружили 8 февраля. Но 9 августа женщину вновь госпитализировали учитывая плохое самочувствие.

Сейчас женщина находится на лечении в режиме изоляции.

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Все, с кем она контактировала, уже сдали тесты на коронавирус — ни у одного человека инфицирование не подтвердилось.

Коронавирус в мире

Состоянию на 13 августа коронавирус в мире зафиксировали у 20 806 939 людей, за сутки заболело более 600 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 747 тыс. пациентов, однако вылечились от болезни более 13 млн человек.

Источник: Синьхуа