PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись

Тысячи комментаторов с юмором ответили американскому изобретателю Маск на его вопрос в Twitter, чем он может помочь белорусам.

Среди предложений — запуск президента Беларуси на Марс, помощь с настройкой интернета и “вооружение” участников протестов в Беларуси.

 

  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
  • Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись
Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись / 4 фотографии

Также Маску предложили отобрать у Александра Лукашенко автомобиль Tesla.

Отмечается, что в 2017 году президент Беларуси заявил, что владеет автомобилем Tesla Model S.

— Tesla создала прекрасный автомобиль. Прислали мне этот автомобиль для тестирования. Скорость набирает мгновенно, стартует как космический корабль, держит дорогу идеально, — рассказывал он.

Но, вероятно, забрать у Лукашенко автомобиль Tesla не получится — в комментариях Маск возразил, что недарил президенту Беларуси никаких автомобилей.

В компании Tesla пока никак не отреагировали на то, кто мог “прислать” электромобиль “для Александра Лукашенко.

13 августа инженер и миллиардер Илон Маск ответил в Twitter белорусу, который опубликовал видео с избиением митингующих во время протестов в Беларуси.

Маск выразил соболезнования и предложил свою помощь — в соцсети ему ответили уже несколько тысяч человек.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх