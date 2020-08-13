Отправьте Лукашенко на Марс! Маск заговорил о помощи белорусам — они не растерялись

Тысячи комментаторов с юмором ответили американскому изобретателю Маск на его вопрос в Twitter, чем он может помочь белорусам.
Среди предложений — запуск президента Беларуси на Марс, помощь с настройкой интернета и “вооружение” участников протестов в Беларуси.
Также Маску предложили отобрать у Александра Лукашенко автомобиль Tesla.
Отмечается, что в 2017 году президент Беларуси заявил, что владеет автомобилем Tesla Model S.
— Tesla создала прекрасный автомобиль. Прислали мне этот автомобиль для тестирования. Скорость набирает мгновенно, стартует как космический корабль, держит дорогу идеально, — рассказывал он.
Но, вероятно, забрать у Лукашенко автомобиль Tesla не получится — в комментариях Маск возразил, что недарил президенту Беларуси никаких автомобилей.
В компании Tesla пока никак не отреагировали на то, кто мог “прислать” электромобиль “для Александра Лукашенко.
13 августа инженер и миллиардер Илон Маск ответил в Twitter белорусу, который опубликовал видео с избиением митингующих во время протестов в Беларуси.
Маск выразил соболезнования и предложил свою помощь — в соцсети ему ответили уже несколько тысяч человек.