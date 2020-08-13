Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за то, что во время протестов от силовиков травмы получили случайные люди.

— Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, — заявил Караев.

Также он добавил, что правоохранители должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать.

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Кроме того, Юрий Караев приказал не трогать журналистов, однако если он не становится между демонстрантами и силовиками.

— Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — заявил глава МВД Беларуси.

Он призвал представителей СМИ не рисковать собой на уличных акциях, где идут жесткие столкновения.

— Мое первое распоряжение — журналистов, попавших в ИВС, ЦИП, разбирайтесь, отпускайте их немедленно, в первую очередь. Пресса — это святое, — добавил Караев.

Протесты в Беларуси

На протесты в Беларуси вышли люди, которые не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко. О его победе объявил государственный экзит-пол, а затем и Центральная избирательная комиссия.

Сторонники оппозиции вышли на митинг 9 августа.

Присутствие милиции в Минске было интенсивным в течение дня, а вечером правоохранители установили блокпосты вокруг города для проверки документов.

10 августа протесты в Беларуси возобновились, однако с каждым днем они становятся менее массовыми.

Кроме того, уже стало известно о первой жертве протестов. По официальной версии МВД Беларуси, мужчина пытался бросить в стражей порядка взрывное устройство, но он взорвалось у него в руках.