Шестой день протестов в Беларуси запомнился массовыми, но мирными митингами во многих городах.

В Минске на площади Независимости состоялась акция, на которой несколько тысяч человек требовали переговоров с чиновниками.

В 21.00 люди начали медленно расходиться, скандируя “Убираем за собой” и “Каждый день”.

Во время акции люди выкрикивали названия крупных предприятий: БМЗ, Гродно Азот, Беларуськалий. Также участники выражали поддержку медикам и Парку высоких технологий.

Один из представителей силовых структур несколько раз пытался что-то сказать в громкоговоритель, но шум толпы мешал ему быть услышанным.

На площади также устроили сидячий протест. Так митингующие ждали, пока к ним выйдет мэр Минска Анатолий Сивак.

Перед этим на щитах более 60 силовиков, охраняющих Дом правительства, люди повесили цветы. Впоследствии их убрал один из правоохранителей.

Также появились яркие кадры тысяч фонариков, которые одновременно зажгли митингующие.

Другая акция состоялась в Минске на Пушкинской вечером. Там собрались более тысячи человек.

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В Жлобине возле Дворца металлургов собралось несколько тысяч человек. Люди скандировали “Уходи” и выступали через громкоговоритель.

В Могилеве у изолятора временного содержания также собралось много людей. Кто-то ждал, когда отпустят их близких, кто-то пришел из солидарности.

По улицам Гродно люди пронесли огромный бело-красно-белый флаг.

Кроме того, акциями запомнились Чериков, Глубокое, Клецк, Солигорск и другие белорусские города.















Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа / 4 фотографии

Протесты в Беларуси

Около 7 тыс. человек были задержаны, а сотни ранены за пять дней массовых акций протеста в Беларуси.

Люди выступают против результатов голосования на выборах президента 9 августа и требуют прекращения правления нынешнего лидера Александра Лукашенко.

В пятницу белорусские власти освободили около 1 тыс. задержанных демонстрантов и выразили публичные извинения после того, как в ЕС заговорили о санкциях против страны.

Ранее, опасаясь за жизнь своих детей, из Беларуси выехала главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Фото: TUT.by