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Факты / Мир

Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа

Шестой день протестов в Беларуси запомнился массовыми, но мирными митингами во многих городах.

В Минске на площади Независимости состоялась акция, на которой несколько тысяч человек требовали переговоров с чиновниками.

В 21.00 люди начали медленно расходиться, скандируя “Убираем за собой” и “Каждый день”.

Во время акции люди выкрикивали названия крупных предприятий: БМЗ, Гродно Азот, Беларуськалий. Также участники выражали поддержку медикам и Парку высоких технологий.

Один из представителей силовых структур несколько раз пытался что-то сказать в громкоговоритель, но шум толпы мешал ему быть услышанным.

На площади также устроили сидячий протест. Так митингующие ждали, пока к ним выйдет мэр Минска Анатолий Сивак.

Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа

Перед этим на щитах более 60 силовиков, охраняющих Дом правительства, люди повесили цветы. Впоследствии их убрал один из правоохранителей.

Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа

Также появились яркие кадры тысяч фонариков, которые одновременно зажгли митингующие.

Другая акция состоялась в Минске на Пушкинской вечером. Там собрались более тысячи человек.

Читайте: Слезы и объятия: в Минске силовики опустили щиты перед протестующими

В Жлобине возле Дворца металлургов собралось несколько тысяч человек. Люди скандировали “Уходи” и выступали через громкоговоритель.

В Могилеве у изолятора временного содержания также собралось много людей. Кто-то ждал, когда отпустят их близких, кто-то пришел из солидарности.

По улицам Гродно люди пронесли огромный бело-красно-белый флаг.

Кроме того, акциями запомнились Чериков, Глубокое, Клецк, Солигорск и другие белорусские города.

  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
  • Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа
Цветы в щитах и огромный флаг: что происходило на протестах в Беларуси 14 августа / 4 фотографии

Протесты в Беларуси

Около 7 тыс. человек были задержаны, а сотни ранены за пять дней массовых акций протеста в Беларуси.

Люди выступают против результатов голосования на выборах президента 9 августа и требуют прекращения правления нынешнего лидера Александра Лукашенко.

В пятницу белорусские власти освободили около 1 тыс. задержанных демонстрантов и выразили публичные извинения после того, как в ЕС заговорили о санкциях против страны.

Ранее, опасаясь за жизнь своих детей, из Беларуси выехала главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Фото: TUT.by

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