Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в легитимности власти новоизбранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов, — сказал он.

Он допустил введение санкций против Минска.

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Президент назвал необходимым условием для ведения нормальных отношений с Беларусью — свободные выборы. Науседа призвал другие страны присоединиться к решению конфликта в Беларуси.

— Беларусь может быть gолностью включена в состав России в случае пассивного отношения к ситуации со стороны Евросоюза, — заявил Науседа.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются шестой день. Возникли после объявления результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих. Задержали более 6,8 тыс. человек.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

Источник: sky news